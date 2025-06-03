Ровшан Наджаф: Спрос на углеводороды сохранится на протяжении десятилетий

Ровшан Наджаф: Спрос на углеводороды сохранится на протяжении десятилетий

Госнефтекомпания SOCAR продолжает инвестировать в разведку нефти и газа будучи уверенной в том, что спрос на углеводороды сохранится на протяжении десятилетий.

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф на панельной дискуссии в рамках Бакинского энергетического форума.

По его словам, некоторые партнеры SOCAR также осуществляют сбалансированный энергетический переход и продолжают инвестировать в традиционные нефть и газ. Параллельно выделяют инвестиции в соответствии со своими обязательствами по нулевым выбросам и обязательствами по устойчивому развитию и производству.

"SOCAR продолжает инвестировать в разведку нефти и газа. Потому что мы считаем, что спрос на них сохранится на протяжении десятилетий. Азербайджан и регион Южного Кавказа представляют возможность для сбалансированного энергетического микса, где компании могут инвестировать как в традиционные нефть и газ, так и в возобновляемые источники энергии в одних и тех же местах, а также иметь проекты по декарбонизации", - добавил он.