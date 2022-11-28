Ровшан Наджаф: Шахденизский газ вносит вклад в энергобезопасность региона и Европы

Азербайджанский газ, добываемый в рамках проекта "Шахдениз-2", вносит ценный вклад в энергетическую безопасность региона и Европы.

Азербайджанский газ, добываемый в рамках проекта "Шахдениз-2", вносит ценный вклад в энергетическую безопасность региона и Европы.

Как сообщает Report, об этом говорилось в ходе визита делегации во главе с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом на платформу "Шахдениз Браво" газоконденсатного месторождения "Шахдениз".

Целью визита был осмотр платформы "Шахдениз Браво", введенной в эксплуатацию в 2018 году в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз", являющегося одним из крупнейших в мире газоконденсатных месторождений, ознакомление с ее деятельностью, обсуждение текущих возможностей и перспектив.

В рамках визита представители SOCAR провели рабочую встречу с делегацией BP во главе с региональным президентом по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом.

На встрече делегация SOCAR была проинформирована о втором этапе разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз", текущих операциях, современных технологиях и системах безопасности, а также о намеченных проектах.

Р.Наджаф рассказал о стратегическом значении Южного газового коридора.

Затем делегация побывала на производственной площадке, ознакомилась с деятельностью диспетчерской и других объектов платформы.