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Ровшан Наджаф: "Достлуг” дает новые возможности для сотрудничества Азербайджана и Туркменистана

Ровшан Наджаф: "Достлуг” дает новые возможности для сотрудничества Азербайджана и Туркменистана 11:44
Энергетика
27 октября 2022 г. 12:48
Ровшан Наджаф: Достлуг” дает новые возможности для сотрудничества Азербайджана и Туркменистана

Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоению углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" открывает для Азербайджана и Туркменистана новые возможности для плодотворного сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), об этом заявил президент компании Ровшан Наджаф во время визита в столицу Туркменистана Ашхабад для участия в 27-й Международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана - 2022".

Выступая на пленарной сессии “Будущее энергетики - новые вызовы и возможности”, Р.Наджаф рассказал о договорно-правовой базе, дающей основу для развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Он также отметил, что созданный Азербайджаном и его партнерами Южный газовый коридор, с помощью которого газ с месторождения "Шахдениз" экспортируется в Европу, имеет большое значение как для самой страны, так и для всего региона.

Сообщив, что на сегодняшний день по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на мировые рынки поставлено 32 млн тонн туркменской нефти, президент SOCAR также проинформировал о многогранной деятельности компании в нефтегазовом секторе, возможностях, которыми она обладает в Каспийском бассейне, и о долгосрочных стратегических целях.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR President: Dostlug field opens up new opportunities for cooperation 
Версия на азербайджанском языке Фото Rövşən Nəcəf: “Dostluq” yatağı faydalı əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açır”

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