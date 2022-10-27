Ровшан Наджаф: "Достлуг” дает новые возможности для сотрудничества Азербайджана и Туркменистана

11:44

Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоению углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" открывает для Азербайджана и Туркменистана новые возможности для плодотворного сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), об этом заявил президент компании Ровшан Наджаф во время визита в столицу Туркменистана Ашхабад для участия в 27-й Международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана - 2022".

Выступая на пленарной сессии “Будущее энергетики - новые вызовы и возможности”, Р.Наджаф рассказал о договорно-правовой базе, дающей основу для развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Он также отметил, что созданный Азербайджаном и его партнерами Южный газовый коридор, с помощью которого газ с месторождения "Шахдениз" экспортируется в Европу, имеет большое значение как для самой страны, так и для всего региона.

Сообщив, что на сегодняшний день по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на мировые рынки поставлено 32 млн тонн туркменской нефти, президент SOCAR также проинформировал о многогранной деятельности компании в нефтегазовом секторе, возможностях, которыми она обладает в Каспийском бассейне, и о долгосрочных стратегических целях.