Ровнаг Абдуллаев встретился с президентом компании Samsung Engineering Co., Ltd.

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев принял президента компании Samsung Engineering Co., Ltd. и делегацию во главе с генеральным исполнительным директором Чонгом Хеум Парком.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), на встрече прошли обсуждения касательно реализации проекта карбамидного завода, коснулись интересующих стороны вопросов, в том числе финансирования проекта.

Р.Абдуллаев заявил, что проект строительства карбамидного завода реализуется в рамках "Государственной программы по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами на 2008-2015 годы", утвержденной соответствующим распоряжением президента Азербайджана.

Ч.Х.Парк выразил уверенность, что строительство карбамидного завода завершится в соответствии с графиком в конце 2017 года и завод будет сдан как и предусмотрено в начале 2018 года.

Затем Р.Абдуллаев выразил удовлетворение сотрудничеством с компанией "Samsung Engineering".

В свою очередь, Ч.Х.Парк поблагодарил президента SOCAR за встречу и заявил о готовности продолжить сотрудничество между компаниями в дальнейшем.