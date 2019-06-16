​Ровнаг Абдуллаев встретился с президентом Honeywell PMT

Президент Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR Ровнаг Абдуллаев принял в Баку делегацию американской группы компаний ”Honeywell Performance Materials and Technologies” (Honeywell PMT), возглавляемую ее президентом и гендиректором Радживом Гуатамом.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, Ровнаг Абдуллаев отметил наличие долгосрочных и тесных отношений между Госнефтекомпанией и UOP, входящей в группу Honeywell PMT. По его словам, расширению этих отношений способствуют проекты строительства НПЗ STAR в Турции и модернизации бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева. Президент SOCAR пригласил американскую сторону к более активному участию в данных проектах.

Раджив Гуатам, в свою очередь, выразил заинтересованность в применении современных технологий переработки, разработанных Honeywell PMT, в Азербайджане, а также в привлечении азербайджанских специалистов к тренингам.