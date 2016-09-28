Ровнаг Абдуллаев: Все проекты SOCAR в Турции реализуются своевременно и на высоком уровне

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Турции президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев 27 сентября встретился с министром энергетики и природных ресурсов этой страны Бератом Албайраком.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе встречи состоялись обсуждения по проектам TANAP, нефтеперерабатывающего завода STAR и Petkim. Р.Абдуллаев отметил, что работы по проектам идут в ускоренном темпе и уже завершено 73% строительных работ по проекту STAR. Он рассказал о мерах по сдаче в эксплуатацию завода в установленный срок. Президент SOCAR подчеркнул, что в Азербайджане тесно отслеживают экономические процессы в Турции, и инвестиции в эту страну свидетельствуют о доверии страны к турецкой экономике. Все проекты SOCAR в Турции реализуются своевременно и на высоком уровне, заключил глава компании.

Принимающий участие на встрече председатель правления SOCAR Turkey и Petkim, начальник управления инвестиций SOCAR Вагиф Алиев выразил уверенность, что достижения третьего квартала продолжатся и в четвертом.