Ровнаг Абдуллаев: Проекты SOCAR в Турции принесут большие дивиденды Азербайджану

Стамбул. 12 июня. REPORT.AZ/ "Проекты, реализуемые Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в Турции, длительное время будут приносить Азербайджану большие дивиденды".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам в Стамбуле президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, SOCAR ожидает прибыль EBITDA (до выплаты процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) от проектов в Турции в размере 1,5 млрд долларов. Президент SOCAR подчеркнул, что это большие доходы для Азербайджана в дополнение к доходам от продаж нефти.

"С начала деятельности SOCAR в Турции мы проделали большую работу в этой стране, подписали крупные проекты, реализовали и продолжаем реализацию крупных проектов. Большие усилия были предприняты по превращению SOCAR в одну из крупнейших компаний в Турции. Нефтехимический комплекс Petkim функционирует с высокой прибылью уже несколько лет. В этом году будет запущен нефтеперерабатывающий завод STAR", - сказал президент SOCAR.

Ровнаг Абдуллаев также рассказал о значении проекта Южного газового коридора, целью которого являются поставки азербайджанского газа в Европу, заявив, что это один из крупнейших проектов не только в регионе, но и в мире.

"Сегодня будет введен в эксплуатацию участок TANAP, являющийся крупнейшим звеном Южного газового коридора, до Эскишехира. Мы начнем поставлять газ в Турцию. Я очень рад, что проект Южного газового коридора успешно реализуется по инициативе Азербайджана. 29 мая с участием президента Ильхама Алиева была запущена расширенная часть Сангачальского терминала, первый газ был отправлен в Турцию, и сегодня в Эскишехире состоится открытие первой фазы TANAP. Проект был реализован в соответствии с графиком, на его реализацию были затрачены средства меньше предусмотренного. Полагаю, что Трансадриатический газопровод (TAP), последний сегмент Южного газового коридора, также будет своевременно реализован, и уже в 2020 году азербайджанский газ достигнет Европы".