Ровнаг Абдуллаев: Наша нефтеперерабатывающая продукция экспортируется в США, Италию, Грецию, Испанию, Украину, Вьетнам

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Наша нефтеперерабатывающая продукция экспортируется в настоящее время в США, Италию, Грецию, Испанию, Украину, Вьетнам, а нефтехимическая продукция - в Китай, Голландию, Бельгию, Болгарию, Чехию, Литву, ОАЭ, Казахстан, Индию и другие страны.

Как передает Report, об этом президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев сообщил в статье в газете "Азербайджан" по случаю Дня нефтяников.

В статье отмечается, что Азербайджан также известен на мировом рынке как экспортер нефтепродуктов: "В обрабатывающем комплексе проводятся реформы по увеличению производства моторного топлива, повышению качества, в химической отрасли отмечается положительная динамика, общие экономические показатели отрасли развиваются по возрастающей".

Президент SOCAR заявил, что ежегодно растут требования к качеству нефтяной и нефтехимической продукции: "На НПЗ имени Гейдара Алиева и в ПО "Азеркимья" начат проект по реконструкции и модернизации, который охватывает 2015-2020 гг. Поэтапно в НПЗ будет построена и сдана в эксплуатацию установка по производству битума, будут предприняты меры в связи с производством сначала дизеля, а потом бензина, отвечающим стандартам "Евро 5", будет установлено несколько новых сооружений, осуществлено непрерывное снабжение нефтехимического производства сырьем. К этим работам привлечены многие ведущие компании мира. Завершены подготовительные работы по строительству новой установки по производству битума с производственной мощностью 400 тыс. тонн в год".

Отмечается, что накануне Дня нефтяников президент Ильхам Алиев побывал на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева, поинтересовался ходом работ по модернизации и заложил фундамент новой установки по производству битума.

В статье также говорится, что реконструктивные работы производственных отраслей ПО "Азеркимья" также проводятся поэтапно и должны быть завершены к 2020 году.

Ровнаг Абдуллаев подчеркнул, что завершение строительных работ Сумгайытского карбамидного завода, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым в 2012 году, планируется в 2017 году, а сдача в эксплуатацию - в начале 2018 года: "На данном заводе, построенном с соблюдением современных международных стандартов, ежедневно будет производиться 1200 тонн аммиака, 2000 тонн гранулированного карбамида. В качестве сырья будет использоваться природный газ. На заводе выполнено примерно 78% строительных работ".