​Ровнаг Абдуллаев: Большая часть азербайджанского газа может быть выведена на рынки Европы

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Планы по Южно-Кавказскому коридору не ограничиваются проектом "Шахдениз-2". Этот проект является основным и первым звеном в цепи будущих перспектив. Доведение объема общего экспортного потенциала Азербайджана до 40 млрд. кубометров к 2025 году является реальным. Большая часть этого газа может быть выведена на рынки Европы.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в статье, опубликованной в газете "Azərbaycan": "Конечно, для безопасной транспортировки таких больших объемов необходима соответствующая газотранспортная инфраструктура. Именно такой системой является Южно-Кавказский коридор, состоящий из трех важных сегментов. Первым сегментом является Южно-Кавказский трубопровод, обеспечивающий транспортировку газа с месторождения "Шахдениз" по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум и являющийся важнейшим фактором энергобезопасности региона. Трубопровод с пропускной способностью 20 млрд. кубометров доказал свою работоспособность. Расширение Южно-Кавказского трубопровода станет продолжением проводимых работ".

"Вторым сегментом является Трансанатолийский трубопровод - TANAP. Это совместный проект Азербайджана и Турции. Годовая пропускная способность TANAP на первоначальном этапе составит 16 млрд. кубометров. Планируется доведение этого показателя до 30 млрд. кубометров в год. Третьим сегментом Южно-Кавказского коридора является Трансадриатический газопровод. Газопровод TAP протяженностью 870 км на границе Турции и Греции соединится с TANAP, и будет проложен по территории Греции и Албании, по дну Адриатического моря до южных берегов Италии. TAP обеспечит газом Юго-Восточную Европу и в будущем позволит транспортировать каспийский газ в Германию, Францию, Великобританию, Швейцарию и Австрию", - подчеркнул президент SOCAR.

Коснувшись экономической значимости проекта "Шахдениз-2", Р.Абдуллаев отметил, что большая часть инженерно-строительных работ будет выполнена в Азербайджане.