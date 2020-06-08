Эксперт: Азербайджан - один из самых дисциплинированных участников сделки ОПЕК+

"Россия и Азербайджан стали одними из самых дисциплинированных участников сделки ОПЕК+". Об этом российскому бюро Report заявил заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России Игбал Гулиев.

"Как мы знаем, 6 июня участники ОПЕК+ согласились поддержать рекордный уровень сокращения добычи нефти до конца июля. Несмотря на беспрецедентные ограничения, Россия и Саудовская Аравия настояли на 100% соблюдении договоренностей всеми участниками сделки. В этой связи особое внимание уделено Нигерии и Ираку, которые по итогам мая не выполнили свои обязательства, также необходимого уровня добычи не достигли Ангола и Казахстан. Отмечу, что эти страны обязаны компенсировать недостающее сокращение добычи до сентября включительно. В целом, частники ОПЕК+ выполнили соглашение в мае приблизительно на 90%. Россия в мае выполнила свои обязательства полностью, сократив добычу почти на 20%, до 8,5 млн б/с. В ходе встречи ОПЕК+ была высоко оценена и роль Азербайджана в регулировании рынка нефти. Отмечу, что следующая большая встреча ОПЕК+ запланирована на 30 ноября — 1 декабря, но объединенный мониторинговый комитет министров энергетики будет встречаться ежемесячно начиная с 18 июня. К исполнительской дисциплине будут относиться с особым вниманием", - сказал он.

По словам эксперта, сокращение добычи рекордными темпами должно привести к достижению баланса на рынке нефти:

"По ожиданиям министерства энергетики РФ, в июне мировой рынок сбалансируется по спросу и предложению, а в июле уже возможен дефицит нефти в размере 3-5 млн б/с. Напомню, что снижение мирового спроса в апреле достигало 25-28 млн б/с, но в мае избыток предложения нефти снизился на 21 млн б/с.

Согласно ожиданиям ОПЕК, сделка ОПЕК+ в совокупности с восстановлением спроса приведет в III квартале 2020 года к дефициту предложения нефти в объеме 2,8 млн б/с. При этом в среднем по году дисбаланс предложения над спросом составит 2 млн б/с из-за сильного сокращения потребления нефти в первой половине года".

"Когда мы достигнем баланса и ожидается ли в скором времени дефицит на рынке нефти будет зависеть от реального объема сокращения участниками ОПЕК+. Следует учитывать также танкерное хранение нефти, которое достигает очень больших объемов в настоящее время", - заключил Игбал Гулиев.