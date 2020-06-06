ОПЕК согласовала продление уровня сокращения добычи до конца июля - ОБНОВЛЕНО

Финальное коммюнике с субботнего заседания стран ОПЕК, проект которого имеется в распоряжении ТАСС, говорит о том, что текущий уровень сокращения добычи нефти будет продлен еще на месяц, до конца июля.

Как передает Report, в проекте документа предлагается продление первого этапа сокращения добычи, согласованного на май и июнь 2020 года, еще на один месяц, до конца июля 2020 года.

17.23

Министры ОПЕК на встрече в субботу согласовали продление текущего уровня сокращения добычи нефти еще на один месяц, до августа.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Всего 10 стран ОПЕК (от сокращения освобождены Иран, Венесуэла и Ливия) из этой квоты сокращают добычу на 6 млн баррелей в сутки.

Через час к ним должны присоединиться министры из стран "не ОПЕК", участвующие в соглашении. Совокупно все участники альянса сокращают добычу на 9,7 млн б/с в течение мая - июня. Ранее источник в ОПЕК пояснял, что Россия и Саудовская Аравия согласовали продление этой квоты, как минимум на месяц.

На новостях о продлении договоренностей цена нефти Brent впервые с начала марта преодолела отметку в 40 долларов США за баррель.