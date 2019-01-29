Россия установила рекорд по экспорту угля в 2018 году

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Россия в 2018 году экспортировала более 200 миллионов тонн угля, установив исторический рекорд.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил российский замминистра энергетики Анатолий Яновский.

"В в 2018 году мы экспортировали более 200 миллионов тонн угля. Подобных цифр не знала Россия, не знал Советский Союз за всю свою историю", - заявил А.Яновский на международном симпозиуме "Неделя горняка 2019".

По данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году объем экспорта угля составил 181,406 миллиона тонн, что на 9,2% больше показателя годичной давности.