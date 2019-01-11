Россия сокращает добычу нефти в рамках ОПЕК+

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, текущий уровень сокращения, предварительно, составляет чуть более 30 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в целом по итогам января достигнет оговоренных 50 тысяч баррелей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы снижаем добычу. Идет минус от октября, у нас по плану в этом месяце компании заявляли, что могут выйти суммарно где-то на минустысяч баррелей от октября 2018 года. Близко к этой цифре, наверное, к концу месяца подойдем или в среднем будет по месяцу", - сказал Новак.

Отвечая на вопрос, составляет ли текущий уровень снижения добычи 30 тысяч баррелей в сутки, российский министр отметил: "Чуть больше уже. Это предварительная цифра, компании каждый день работают в этом направлении".