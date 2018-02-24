Россия останется крупнейшим экспортером энергоресурсов в ближайшие 20 лет

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Россия останется крупнейшим в мире экспортером энергоресурсов в ближайшие 20 лет.

Как сообщает Report, об этом говорится в исследовании компании ВР, посвященном прогнозам по развитию мировой энергетики.

Как пишут эксперты, с первой позиции Россию не сможет потеснить даже ожидаемое падение доли России в мировом производстве энергоресурсов – по оценкам, показатель опустится с 10% в 2016 году до 9% к 2040 году.

В первую очередь, такое развитие событий будет связано с ростом потребления энергоресурсов в Европе, в связи с чем регион начнет наращивать импорт нефти и нефтепродуктов, хотя самым востребованным все же будет газ. На этом фоне Европа увеличит собственную зависимость от поставок российского топлива. В частности, за 20 лет доля российского газа в потреблении европейцами вырастет с 30 до 50%. К 2040 году Россия будет обеспечивать 14% всего мирового рынка производства нефти и газа, тогда как "голубое топливо" останется главным видом энергоресурсов в мировом энергетическом балансе – около 50%. При этом доля нефти вырастет с 22% сейчас до 26%, а угля - упадет до 8%.

Как напоминает финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова, по запасам природного газа Россия занимает первое место в мире – на ее долю приходится, по разным оценкам, 20-25% всех запасов газа на планете. Так что с этой точки зрения наращиванию поставок ничто не препятствует. С нефтью ситуация немного иная, по объему запасов Россия входит во вторую пятерку мирового рейтинга, уступая Венесуэле, Саудовской Аравии, Канаде и некоторым другим странам, но вряд ли это станет препятствием, тем более что спрос на газ растет быстрее, чем спрос на нефть.

Единственным реальным риском, способным воспрепятствовать росту доли России в мировом экспорте энергоресурсов, является развитие альтернативных источников энергии. Однако вряд ли это произойдет в ближайшие 20 лет, говорит Жанна Кулакова.

Мировая энергетика не сумеет перестроиться так быстро - к примеру, ассоциация "Глобальная энергия" прогнозирует значительное снижение доли нефти и газа только к 2070 году.