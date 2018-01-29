Россия начнет поддержку сланцевой нефти

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Министерство природы России разработало поправки в закон "О недрах", чтобы стимулировать развитие технологий добычи трудноизвлекаемой нефти в России.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, с 2019 года нефтяники смогут отрабатывать новые методы добычи сланцевой нефти на специальных полигонах.

При нынешнем развитии технологий добыча сланцевой нефти крайне затруднена и дорого обходится нефтяным компаниям. Однако возможности для добычи традиционной нефти сокращаются. В запасе у минприроды чуть более 400 лицензий на разработку месторождений. Около 390 из них - мелкие и очень мелкие месторождения. Единственное крупное месторождение - Ростовцевское - расположено на территории природного заказника.

Согласно подготовленным поправкам в законодательство, полигоны для тестирования технологий добычи сланца будут распределяться по заявкам нефтекомпаний. В этом случае разрешение на апробацию новых технологий можно выделить из имеющейся лицензии на разработку месторождения. Еще один вариант - получение полигона на конкурсной основе. Победитель будет определен с учетом компетенций и научной подготовки компаний. В обоих случаях лицензия будет предоставляться бесплатно. При использовании полигона нефтяники будут освобождены от регулярных платежей за разведку недр и налогов на добычу нефти.

Срок использования полигона будет составлять до семи лет с пролонгацией на три года. По истечении этого срока тестовая часть месторождения может быть отнесена к общей лицензии на него.