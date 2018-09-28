Российский олигарх создал крупнейшую нефтегазовую компанию Европы

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Немецкий химический концерн BASF и LetterOne Михаила Фридмана подписали соглашение о слиянии своих нефтегазовых активов - Wintershall и Dea.

Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, в официальном заявлении отмечается, что новая компания Wintershall Dea станет крупнейшей независимой нефтегазовой компанией Европы. Она также будет работать в Латинской Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

На начальном этапе 67 процентов акций достались BASF, 33 процента - LetterOne. Wintershall Dea планирует в период между 2021 и 2023 годами вывести ежедневную добычу нефти и газа на уровень 750-800 тысяч баррелей нефтяного эквивалента. Ожидаемый доход от компании - 200 миллионов евро ежегодно.

Отметим, что в 2017 году совокупная выручка обеих компаний составила 4,7 миллиарда евро, EBITDA - 2,8 миллиарда евро, а чистая прибыль - 470 миллионов евро. Суммарные ресурсы компаний оценивались в 210 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.