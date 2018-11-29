"Роснефть" подписала контракт с тремя китайскими компаниями

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ "Роснефть" и Beijing Gas подписали соглашение по созданию совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на базе ООО "Ванкорское УТТ".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, соглашение подписано сегодня в рамках первого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

По условиям соглашения, Beijing Gas получит долю в 45%.

Согласно документу, стороны построят в России около 170 станций, а также рассмотрят возможности использования LNG в качестве моторного топлива. Документ позволит сторонам расширить стратегическое партнерство в области использования природного газа в качестве экологичного вида топлива.

На полях форума также было подписано соглашение о сотрудничестве между "Роснефтью" и Hengli Group.

Оно предусматривает потенциальное сотрудничество сторон по перспективным проектам в области разведки и добычи, нефтепереработки и нефтехимии на территории России и Китая, а также трейдинга нефтью и продуктами нефтехимии.

Подписи под документом поставили глава "Роснефти" Игорь Сечин и президент Hengli Group Чэнь Цзяньхуа.

Кроме того, "Роснефть" и Китайская национальная химическая корпорация (China National Chemical Corporation) подписали контракт на поставку нефти.

Соглашение предусматривает поставку нефти сорта ВСТО в течение года в объеме до 2,4 млн тонн через порт Козьмино. Заключение контракта дает возможность увеличить прямые поставки нефти на стратегический для "Роснефти" рынок КНР и обеспечивает наличие гарантированного экономически эффективного экспортного канала реализации нефти.