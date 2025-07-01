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"Росатом" ведет переговоры о продаже 49% в АЭС "Аккую"

"Росатом" ведет переговоры о продаже 49% в АЭС "Аккую" Процесс переговоров о продаже 49% доли в проекте атомной электростанции "Аккую" продолжается с иностранными компаниями, в том числе турецкими.
Энергетика
1 июля 2025 г. 20:25
Росатом ведет переговоры о продаже 49% в АЭС Аккую

Процесс переговоров о продаже 49% доли в проекте атомной электростанции "Аккую" продолжается с иностранными компаниями, в том числе турецкими.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Росатом".

"Возможность продажи 49% доли в проекте АЭС Аккую предусмотрена межправсоглашением о реализации проекта, заключенным в 2010 году. Процесс переговоров продолжается, мы обсуждаем возможности с потенциальными партнерами, в том числе с турецкими компаниями", - говорится в сообщении.

В "Росатоме" также сообщили, что по условиям того же межправсоглашения, выбор потенциальных партнеров требует обязательного согласования с турецкой стороной.

Реализация проекта первой в Турции атомной станции "Аккую" продолжается. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Ввод в эксплуатацию первого энергоблока ожидается в течение года.

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