​Romgaz и SOCAR подписали Меморандум о взаимопонимании

S.N.G.N. Romgaz S.A. и Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области геологоразведки и добычи.

Как сообщили Report в SOCAR, цель меморандума - установление стратегического партнерства для развития проектов, служащих общим интересам Азербайджана и Румынии, а также международного сообщества.

Генеральный директор Romgaz Константин Адриан Волинтиру сказал, что сотрудничество с таким партнером, как SOCAR, принесет выгоду обеим компаниям: "Успешный обмен новшествами, технологиями и опытом между двумя странами с похожей историей нефтегазовой отрасли откроет путь плодотворному сотрудничеству. Значительные открытия в малоизученных бассейнах могут быть сделаны с помощью новейших технологий и практик".

Romgaz, крупнейший румынский производитель и основной поставщик природного газа, на 70% принадлежит государству. Компания, зарегистрированная на Бухарестской и Лондонской фондовых биржах, занимается разведкой, добычей, хранением и маркетингом природного газа.

SOCAR - это госкомпания, работающая в глобальном масштабе. Среди направлений деятельности компании - разведка месторождений нефти и газа, добыча, переработка и транспортировка нефти, газа и конденсата. SOCAR также занимается продажей нефтепродуктов и нефтехимической продукции как внутри страны, так и за рубежом.