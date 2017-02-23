Робин Данниган: США продолжат оказывать поддержку "Южному газовому коридору"

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Проект "Южный газовый коридор" (SGC) сохраняет значимость для США.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель помощника государственного секретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган на пресс-конференции, состоявшейся после 3-го заседания министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора".

По ее словам, SGC имеет значение с позиции обеспечения энергетической безопасности Европы: "Утром я зачитала здесь письмо госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Он подчеркивает, что проект "Южный газовый коридор" сохраняет значимость для США и энергобезопасности Европы".

Представитель США отметила, что ее страна продолжит поддерживать проект SGC.