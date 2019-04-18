Россия запретила экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов

Правительство России запретило экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, говоря об ответных действиях Москвы на введенные Киевом ограничения.

"Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов", - сказал глава кабинета министров.

Медведев также сообщил о расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров. "Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн", - заявил председатель правительства.

Глава кабмина уточнил, что некоторые отечественные товары можно будет вывозить на Украину только после специального разрешения. "Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и нефть, и нефтепродукты", - отметил он.

Премьер-министр добавил, что подписал соответствующее постановление. "Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны, расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры", - подчеркнул Медведев.