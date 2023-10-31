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РФ и Азербайджан обсуждают инициативы по переработке и транзиту российских углеводородов

РФ и Азербайджан обсуждают инициативы по переработке и транзиту российских углеводородов Россия и Азербайджан в настоящее время обсуждают несколько новых инициатив по транзиту и переработке на азербайджанских мощностях российских углеводородов.
Энергетика
31 октября 2023 г. 21:46
РФ и Азербайджан обсуждают инициативы по переработке и транзиту российских углеводородов

Россия и Азербайджан в настоящее время обсуждают несколько новых инициатив по транзиту и переработке на азербайджанских мощностях российских углеводородов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает правительство РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с министром экономики Республики Азербайджан Микаилом Джаббаровым.

Так, ведутся переговоры по наращиванию реверсных поставок российской нефти по нефтепроводу Тихорецк - Баку, участие российских нефтегазовых компаний в новых добывающих проектах на территории Азербайджана, масштабирование их бизнеса по реализации топлива в стране.

"С Азербайджаном работают крупнейшие российские нефтегазовые концерны, которые готовы к расширению взаимодействия. В частности, имеется целый ряд новых инициатив по транзиту и переработке на азербайджанских мощностях российских углеводородов. Задача - консолидировать наши усилия", - отметил Новак.

Кроме того, обсуждались перспективы выстраивания технологического сотрудничества между компаниями России и Азербайджана в рамках политики импортозамещения.

Стороны обсудили также расширение сотрудничества в электроэнергетической сфере и развитие возобновляемых источников энергии.

"Был отмечен растущий товарооборот между странами. По итогам 2022 года объем взаимной торговли увеличился на 25%. В январе - августе 2023 года товарооборот прибавил 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

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