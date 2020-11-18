Решение о расширении TAP будет принято в следующем году

Конкретная пропускная способность расширения трубопровода будет известна после проведения торгов

Уже начаты работы по расширению Трансадриатического газопровода (TAP), который будет транспортировать азербайджанский природный газ в Европу.

Об этом Report сообщил председатель совета директоров консорциума TAP Мурад Гейдаров.

По его словам, дан старт предварительному этапу расширения трубопровода: "Проект полностью регулируется законодательством Европейского союза. Процесс должен пройти определенные этапы в соответствии с законодательством и он уже запущен. Ожидается, что решение о расширении трубопровода будет принято до середины следующего года".

М. Гейдаров отметил, что вопрос увеличения пропускной способности трубопровода на следующих этапах будет решаться посредством аукционов, которые будут проводиться на основе законодательства Еврокомиссии: "Поэтому в настоящее время мы не думаем об увеличении поставок газа по этому трубопроводу. Это очень широкий процесс, в котором на каждом этапе будет строго соблюдаться европейское законодательство. Конкретная пропускная способность расширения трубопровода будет известна после проведения торгов”.

Он напомнил, что на первоначальном этапе по TAP планируется транспортировать в Италию 8 млрд кубометров, в Грецию - 1 млрд кубометров, в Албанию -1 млрд кубометров азербайджанского природного газа: "На последующих этапах пропускная способность трубопровода будет увеличена до 20 млрд кубометров”.

Касаясь вопроса финансирования расширения трубопровода ТАР, он отметил, что это будет основываться на результатах торгов и предварительных заказов: "В результате будет проведено экономическое обоснование проекта, и после детального проектирования будет определен бюджет расширения проекта".

Касаясь вопроса внешнего финансирования, М. Гейдаров отметил, что решения в связи с этим пока не принято.

По трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта ЮГК, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP для поставок азербайджанского газа в Европу.

Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м). Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках.