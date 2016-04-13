​Report: Нефтяные цены пойдут на спад

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Наблюдаемая в последние дни на мировом рынке положительная динамика нефтяных цен пойдет на спад. Аналитическая группа Report считает, рост цен на нынешнем этапе обусловлен ожиданиями положительного исхода встречи стран-производителей нефти в Дохе в это воскресенье. Отметим, что в настоящее время нефть марки Brent торгуется по 44 доллара/баррель, что на 63% выше минимального уровня 2016 года.

Напомним, что на саммите в Дохе ожидается заморозка добычи странами-производителями нефти. Заморозка добычи на нынешнем уровне не сулит ничего хорошего нефтяному рынку. Большинство стран нарастило добычу практически до рекордной исторической отметки. Нефтедобыча в России, Саудовской Аравии и Ираке в последние месяцы увеличилась. Заморозка добычи будет означать сохранение высокого уровня нефтяного предложения на рынке и, хотя вначале нефтяные рынки положительно среагируют на это, затем цены резко пойдут вниз.

Отметим, что вчера, 12 апреля, Американский институт нефти (API) обнародовал еженедельный отчет по нефтяным резервам США, согласно которому за последнюю неделю запасы сырой нефти выросли на 6,22 млн. баррелей. В то же время рост прогнозировался в объеме 0,73 млн. баррелей. Эта новость сразу же спровоцировала снижение стоимости нефти марки Brent на 1 доллар - до 43,5 доллара/баррель, однако затем цены вновь начали расти. Аналитическая группа Report считает, что цены на нефть растут спекулятивно, через короткое время они вновь начнут падать и достигнут 30 долларов/баррель.