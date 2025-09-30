Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Рена Гумбатова: В Азербайджане можно применять решения на основе биогаза из сточных вод

    Энергетика
    • 30 сентября, 2025
    • 11:26
    Рена Гумбатова: В Азербайджане можно применять решения на основе биогаза из сточных вод

    В Азербайджане можно применять солнечные панели и коллекторы для снижения потребления электроэнергии, а также решения по использованию сточных вод для получения биогаза.

    Как сообщает Report, об этом на Неделе климатических действий в Баку (BCAW2025) заявила замдиректора Госагентства по возобновляемым источникам энергии при Минэнерго Рена Гумбатова.

    Она подчеркнула важность проведения энергоаудита в домохозяйствах для повышения энергоэффективности.

    "В рамках закона "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии" предусмотрены два механизма для инвесторов - аукционы и прямые переговоры. Первый аукцион состоялся во время COP29, где китайская компания выиграла тендер на 100 МВт солнечной станции с ценой $3,54 за кВт·ч. Прямые переговоры ведутся с партнерами "Masdar", "ACWA Power" и BP", - отметила Гумбатова.

    Она напомнила, что в 2023 году "Masdar" ввела в Азербайджане в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 230 МВт: "По статистике, в 2024 году доля возобновляемой энергии в энергосистеме Азербайджана достигла 13,5%, что вдвое выше показателя годом ранее".

    Rəna Hümbətova: "Çirkab sularından bioqaz kimi həllər tətbiq edə bilərik"
    Azerbaijan eyes rooftop solar, bioenergy to boost renewables

