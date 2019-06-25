Разрешение на строительство основной части Евразийского нефтетранспортного коридора будет продлено в этом году - ЭКСКЛЮЗИВ

Ежегодное собрание акционеров Международного трубопроводного предприятия "Сарматиа" состоится в Варшаве 11 июля.

Об этом сообщил Report генеральный директор МТП "Сарматиа" Сергей Скрипка.

По его словам, на заседании будет утвержден отчет о деятельности за 2018 год и рассмотрен вопрос повышения уставного капитала предприятия.

Он отметил, что уставный капитал "Сарматиа" составляет 25 482,5 тыс. польских злотых или 6 221,465 тыс. евро: "Ожидается повышение уставного капитала на 1,391 млн злотых или примерно 340 тыс. евро".

С.Скрипка также сообщил, что срок экологического разрешения на строительство трубопровода Броды (Украина) - Плоцк "Адамова застава" (Польша) планируется продлить: "Это экологическое разрешение было выдано компании в 2013 году. Оно выдается сроком на 6 лет, но с возможностью продления на 4 года. В этом году мы намерены продлить это соглашение еще на 4 года".

Он отметил, что в случае не продления срока разрешения, компании придется заново проходить все процедуры: "По этой причине мы должны получить экологическое разрешение в этом году".

Отметим, что МТП "Сарматиа" было создано 12 июля 2004 года "Укртранснафтой" и польской компанией PERN Przyjazn. Участниками МТП "Сарматиа" являются Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR (25,32%), грузинская Georgian Oil and Gas Corporation Ltd (GOGC) (16,09%), украинская "Укртранснафта" (28,79%), польская Przedsiebiorstwo Eksploatacji Rurociagow Naftowych Przyjazn S.A. (28,79%) и литовская AB Klaipedos Nafta (1%).

Нефтепровод Броды-Плоцк (Адамова застава) является единственной на сегодняшний день недостающей частью Евроазиатского нефтетранспортного коридора. В результате реализации этого проекта страны Каспия получат дополнительный надежный маршрут для поставок своей нефти на европейский рынок, круг новых покупателей, а также расширятся их возможности по работе на смежных рынках. Протяженность трассы составит 377 километров, из которых 120 километров нефтепровода будут построены на территории Украины, 257 километров - Польши.