Растущий энергетический потенциал Азербайджана и политика "зеленой энергии"

В Азербайджане растет спрос на электроэнергию, и, согласно прогнозам, этот процесс продолжится.

В Азербайджане растет спрос на электроэнергию, и, согласно прогнозам, этот процесс продолжится.

Об этом Report сообщил профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

По его словам, необходимо последовательно наращивать производство альтернативной энергии: "Мы сможем получать больше экономических дивидендов, постепенно направляя ресурсы, используемые в производстве традиционной энергии, на переработку газа".

Напомним, что 13 января во дворце "Гюлистан" состоялась церемония в честь закладки фундамента ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, которая будет построена в Азербайджане саудовской компанией ACWA Power.

На церемонии закладки фундамента президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан полностью обеспечивает внутренний спрос, в то же время экспортирует электроэнергию во все соседние страны: "Такую возможность нам создают высоковольтные линии электропередач, связывающие нас с соседними странами, и при необходимости будут протянуты новые линии. Потому что спрос на электроэнергию в странах региона, а также в Европе растет. Некоторые страны приняли решение о закрытии атомных электростанций, и мы также наблюдаем процесс закрытия электростанций, работающих на угле. В то же время одобрена "Зеленая повестка", которая находится, можно сказать, во главе мировой повестки дня, и мы, в свою очередь, объявили освобожденные территории – территорию в 10 тысяч квадратных километров - зоной "зеленой энергии". Уже построены, действуют несколько гидроэлектростанций. У нас есть конкретные планы по строительству солнечных и ветряных электростанций.

Словом, создание этой ветряной электростанции - во многом чрезвычайно важный и значимый проект. Это - прекрасный показатель. Это также сигнал для других потенциальных инвесторов, чтобы и они, не теряя времени, предприняли определенные шаги. Должен также сказать, что крупнейшие мировые компании проявляют большой интерес к потенциалу возобновляемой энергии Азербайджана. В настоящее время Министерство энергетики Азербайджана ведет переговоры с несколькими ведущими компаниями мира, и, повторяю, это - совокупность различных факторов. И стабильность, спокойствие в нашей стране, и очень позитивные мнения в мире, связанные с нашей страной, то есть мнения, отражающие истину, прогнозируемость нашей политики и одновременно сильный промышленный потенциал, экономическая независимость, обеспечение энергетической безопасности и подготовленный кадровый потенциал - то есть, это основные факторы. Эти факторы имеют большое значение для любого инвестора".

Э. Мамедов отметил, что следует добиться увеличения доли альтернативной генерации, в том числе ветровой энергии: "Это не означает, что мы должны постепенно проводить политику, направленную на полный отказ от традиционных энергоресурсов, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. К сожалению, эти идеи звучат часто. Я думаю, что это в корне неправильно. Здесь мы обязательно должны стремиться к решению вопросов обеспечения дополнительной генерации и удовлетворения растущих потребностей в энергии в стране".

В рамках церемонии закладки фундамента ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт между Министерством энергетики Азербайджана и компанией ACWA Power Саудовской Аравии был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области морской ветроэнергетики. Документ подписали заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов и директор ACWA Power по инвестициям Клайв Тёртон.

Меморандум предусматривает сотрудничество по определению основных принципов сотрудничества в области морской ветроэнергетики, оценке потенциала и созданию условий для выгодных инвестиций в проекты возобновляемой энергии в Азербайджане. В настоящее время Азербайджан сотрудничает с компанией ACWA Power по проекту ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт с инвестиционной стоимостью 300 миллионов долларов США.

Суммарная установленная мощность производственного портфеля компании ACWA Power в глобальном масштабе составляет 42800 МВт в электроэнергетике (из них 14900 МВт — в сфере возобновляемых источников энергии), а размер инвестиционного портфеля — 67.2 миллиардов долларов США.