Расходы ЕС на топливо выросли на €13 млрд

С момента начала военной операции США и Израиля против Ирана расходы стран Европейского союза на импорт топлива увеличились на 13 миллиардов евро.

Как сообщает Report, об этом пишет онлайн-портал Euractiv со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике Дэна Йёргенсена, адресованное профильным министрам стран - членов ЕС.

В документе, направленном в преддверии экстренной видеоконференции министров энергетики ЕС, запланированной на 31 марта, говорится: "За 28 дней боевых действий расходы ЕС на импорт природных энергоресурсов выросли на 13 миллиардов евро".

Ранее европейское издание Politico, также ознакомившееся с письмом, сообщало, что Йёргенсен призвал национальные правительства принять добровольные меры по снижению спроса на топливо, уделив особое внимание транспортному сектору.

Как отмечает издание, это может означать, что власти, по примеру некоторых азиатских стран, попросят жителей реже пользоваться автомобилями и самолётами, чтобы экономить топливо для более приоритетных нужд.