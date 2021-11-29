Работы по реконструкции на НПЗ будут выполнены на 90% к концу года

В рамках проекта модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в ближайшие два месяца начнутся подготовительные работы к вводу в эксплуатацию 4 новых установок.

В рамках проекта модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в ближайшие два месяца начнутся подготовительные работы к вводу в эксплуатацию 4 новых установок.

Как сообщает Report, об этом стало известно в рамках пресс-тура в НПЗ.

Запуск нового факельного хозяйства, установок по производству пара и деминерализации воды, новой установки охлаждения воды и соответствующей инфраструктуры позволит поставлять топливо, необходимое для начала производства на новых перерабатывающих установках.

Несмотря на существующие ограничения в строительном секторе в 2020-2021 годах, в результате принятых мер был достигнут значительный прогресс в реализации проекта (25% с начала 2021 года и около 45% в период пандемии). В целом, до конца октября текущего года общий прогресс по текущему этапу проекта составил более 85%. Ожидается, что до конца года все работы по реконструкции на текущем этапе проекта будут завершены на 90%. В настоящее время на НПЗ начаты подготовительные и пусконаладочные работы, одновременно ведется активная подготовка к капитальному и периодическому ремонту, который будет проводиться на заводе в 2022 году.

В качестве следующего шага с запуском других вспомогательных установок – новой установки по производству водорода, установки по обогащению водорода, установки по отпарке кислой воды, установки по производству серы и, наконец, установки по гидроочистке дизельного топлива на НПЗ уже будет начато производство дизельного топлива по стандартам "Евро-5". Работы по началу производству дизеля "Евро-5" планируется завершить в середине 2022 года, в это же время будут запущены основные установки. В течение следующего года планируется ввести в эксплуатацию новые установки, необходимые для производства более качественного бензина АИ-92 и, наконец, отвечающих стандарту "Евро-5" бензинов АИ-92 и АИ-95.

Топливо, поступающее в розничную продажу, обычно производится заранее для обеспечения энергетической безопасности, сети АЗС закупают его заранее и постепенно реализуют. Поэтому полная замена реализуемого топлива произведенным в соответствии с новым стандартом качества будет происходить постепенно. Этот процесс может продолжаться несколько месяцев после начала производства топлива, соответствующего стандарту "Евро-5".

Модернизация НПЗ с 2020 года была поручена компании SOCAR Downstream с целью более эффективного управления проектом. НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR, являясь единственным нефтеперерабатывающим предприятием региона, наряду с удовлетворением местного спроса на бензин АИ-92, дизельное и авиационное топливо, снабжает сырьем нефтехимические предприятия SOCAR в Азербайджане. Часть продукции, производимой на заводе, идет на экспорт. Важное значение для промышленности страны имеют работы по модернизации и реконструкции, осуществляемые с целью увеличения производственных мощностей НПЗ, обеспечения страны высококачественным топливом, соответствующим стандарту "Евро-5", стабильного снабжения ПО “Азерикимъя” сырьем и повышения экспортного потенциала нефтепродуктов.