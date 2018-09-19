Работникам нефтяной промышленности Азербайджана предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении работникам нефтяной промышленности страны персональной пенсии Президента Азербайджана.
Как передает Report, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, и в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики» от 11 июня 2002 года номер 715 постановляю:
1.За многолетнюю плодотворную деятельность в области нефтяной промышленности в Азербайджанской Республике предоставить персональную пенсию Президента Азербайджанской Республики следующим лицам:
Гасанову Рагифу Ягуб оглу
Нариманову Акифу Али оглу
Оруджеву Низами Наджафгулу оглу
Рамазановой Эльмире Мамедэмин гызы.
2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".
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