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Работающие на Нефтяных Камнях останутся на смене на период особого режима

Работающие на Нефтяных Камнях останутся на смене на период особого реж

«До вступления в силу запретов с условием повышения зарплаты, срок смены на Нефтяных Камнях продлевается. Смена не изменится, и они согласились остаться и работать там до 20 апреля».

Как сообщает Report, об этом сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов на передаче "Diqqət Mərkəzi" Общественной телерадиокомпании.

«Мы должны быть благодарны нефтяникам, это самоотверженность и героизм. Чтобы не подвергать опасности свои семьи и коллег они согласились продлить смену. Это один из примеров понимания со стороны граждан и национальной солидарности», - сказал И.Мамедов. 

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