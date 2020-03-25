Работающие на Нефтяных Камнях останутся на смене на период особого режима

«До вступления в силу запретов с условием повышения зарплаты, срок смены на Нефтяных Камнях продлевается. Смена не изменится, и они согласились остаться и работать там до 20 апреля».

Как сообщает Report, об этом сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов на передаче "Diqqət Mərkəzi" Общественной телерадиокомпании.

«Мы должны быть благодарны нефтяникам, это самоотверженность и героизм. Чтобы не подвергать опасности свои семьи и коллег они согласились продлить смену. Это один из примеров понимания со стороны граждан и национальной солидарности», - сказал И.Мамедов.