    Рабочая группа по "зеленым технологиям" на освобожденных территориях провела 10-е заседание

    Энергетика
    • 29 сентября, 2025
    • 15:34
    Рабочая группа по зеленым технологиям на освобожденных территориях провела 10-е заседание

    В Баку состоялось 10-е заседание рабочей группы по координации и мониторингу применения "зеленых технологий" и требований энергоэффективности на освобожденных территориях.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, председатель рабочей группы, министр энергетики Парвиз Шахбазов рассказал о масштабных восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях.

    Он подчеркнул, что в разрабатываемых новых стратегических документах в качестве ключевых направлений предусмотрены продвижение зеленых технологий, повышение энергоэффективности и расширение использования возобновляемых источников энергии.

    На заседании была представлена информация о выполнении решений, принятых на предыдущем заседании рабочей группы, а также заслушаны отчеты о проделанной работе по созданию "зоны зеленой энергии".

    Были рассмотрены результаты мониторинга, проведенного в Шуше, Кяльбаджаре и Джебраиле, в селах Шукюрбейли и Хоровлу Джебраильского района, а также на гидроэлектростанциях в Лачыне и Кяльбаджаре.

    зеленые технологии Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбахов
    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə "yaşıl enerji" həlləri müzakirə olunub
    Azerbaijan discusses green energy solutions in its liberated territories

