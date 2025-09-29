Рабочая группа по "зеленым технологиям" на освобожденных территориях провела 10-е заседание

В Баку состоялось 10-е заседание рабочей группы по координации и мониторингу применения "зеленых технологий" и требований энергоэффективности на освобожденных территориях.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, председатель рабочей группы, министр энергетики Парвиз Шахбазов рассказал о масштабных восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях.

Он подчеркнул, что в разрабатываемых новых стратегических документах в качестве ключевых направлений предусмотрены продвижение зеленых технологий, повышение энергоэффективности и расширение использования возобновляемых источников энергии.

На заседании была представлена информация о выполнении решений, принятых на предыдущем заседании рабочей группы, а также заслушаны отчеты о проделанной работе по созданию "зоны зеленой энергии".

Были рассмотрены результаты мониторинга, проведенного в Шуше, Кяльбаджаре и Джебраиле, в селах Шукюрбейли и Хоровлу Джебраильского района, а также на гидроэлектростанциях в Лачыне и Кяльбаджаре.