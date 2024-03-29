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Пярвиз Шахбазов: В этом году будет заложен фундамент 4 новых станций ВИЭ

Пярвиз Шахбазов: В этом году будет заложен фундамент 4 новых станций ВИЭ В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" планируется заложить фундамент четырех новых станций ВИЭ.
Энергетика
29 марта 2024 г. 10:27
Пярвиз Шахбазов: В этом году будет заложен фундамент 4 новых станций ВИЭ

В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" планируется заложить фундамент четырех новых станций ВИЭ.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом на очередном заседании комиссии по использованию возобновляемых источников энергии сказал председатель комиссии, министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Министр рассказал о ходе реализации проектов за период, прошедший с последнего заседания.

На заседании также была обсуждена работа, связанная с проектами, реализуемыми компанией “Масдар”, меры по производству водорода, а также по проекту "зеленый энергетический коридор Каспий-ЕС" и другие текущие вопросы.

В заседании приняли участие представители министерств энергетики, экологии и природных ресурсов, экономики, МЧС, финансов, юстиции, сельского хозяйства, цифрового развития и транспорта, обороны, SOCAR, ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришиг", Центрального банка, Государственного морского и портового агентства, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, Агентства геодезии и картографии, Агентства по разминированию, ООО "Азербайджанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики"

Отметим, комиссия создана в Министерстве энергетики распоряжением президента Азербайджана ”О дополнительных мерах, связанных с реализацией проектов в области использования возобновляемых источников энергии".

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Версия на английском языке ФотоParviz Shahbazov: Foundations of 4 new renewable energy plants will be laid this year
Версия на азербайджанском языке ФотоPərviz Şahbazov: “Bu il 4 yeni bərpa olunan enerji stansiyasının təməli qoyulacaq”

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