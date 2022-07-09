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Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан экспортировал 13,4 млн тонн нефти

Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан экспортировал 13,4 млн тонн нефти В первом полугодии Азербайджан экспортировал 13,4 млн тонн нефти из общего объема добычи в 16,5 млн тонн.
Энергетика
9 июля 2022 г. 10:31
Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан экспортировал 13,4 млн тонн нефти

В первом полугодии Азербайджан экспортировал 13,4 млн тонн нефти из общего объема добычи в 16,5 млн тонн.

Как передает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в Twitter.

Министр отметил, что из 23,4 млрд кубометров газа экспортировано 11,2 млрд кубометров. Рост добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 15,1%.

П.Шахбазов также сообщил, что за первое полугодие текущего года из Азербайджана в Европу было экспортировано 5,4 млрд кубометров газа, в Турцию - 4,3 млрд кубометров, в Грузию - 1,5 млрд кубометров.

Министр подчеркнул, что за этот период экспорт газа вырос на 25,7%.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Bu il Azərbaycan 13,4 milyon ton neft ixrac edib”

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