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Пярвиз Шахбазов находится с визитом в Бразилии

Пярвиз Шахбазов находится с визитом в Бразилии Министр энергетики Пярвиз Шахбазов совершил визит в Бразилию по приглашению министра горнодобывающей промышленности и энергетики этой страны Александра Сильвейры.
Энергетика
2 октября 2024 г. 14:52
Пярвиз Шахбазов находится с визитом в Бразилии

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов совершил визит в Бразилию по приглашению министра горнодобывающей промышленности и энергетики этой страны Александра Сильвейры.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Министр и возглавляемая им делегация завтра примут участие в 15-й министерской встрече по чистой энергии (CEM-15) и 9-й министерской встрече по инновационной миссии (Ml9) в Фос-ду-Игуасу, а 4 октября - в 4-й министерской встрече по вопросам энергетического перехода G20 и 4-м диалоге высокого уровня по энергетическому переходу под председательством исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола.

В ходе визита запланированы выступления министра и двусторонние встречи.

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Версия на английском языке Azerbaijani energy minister visits Brazil
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov Braziliyaya səfər edib

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