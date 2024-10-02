Пярвиз Шахбазов находится с визитом в Бразилии

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов совершил визит в Бразилию по приглашению министра горнодобывающей промышленности и энергетики этой страны Александра Сильвейры.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов совершил визит в Бразилию по приглашению министра горнодобывающей промышленности и энергетики этой страны Александра Сильвейры.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Министр и возглавляемая им делегация завтра примут участие в 15-й министерской встрече по чистой энергии (CEM-15) и 9-й министерской встрече по инновационной миссии (Ml9) в Фос-ду-Игуасу, а 4 октября - в 4-й министерской встрече по вопросам энергетического перехода G20 и 4-м диалоге высокого уровня по энергетическому переходу под председательством исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола.

В ходе визита запланированы выступления министра и двусторонние встречи.