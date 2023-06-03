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Парвиз Шахбазов: Нахчыван присоединяется к марафону "Зеленая энергия"

Парвиз Шахбазов: Нахчыван присоединяется к марафону "Зеленая энергия" Сегодня Нахчыван присоединяется к марафону "Зеленая энергия".
Энергетика
3 июня 2023 г. 12:15
Парвиз Шахбазов: Нахчыван присоединяется к марафону Зеленая энергия

Сегодня Нахчыван присоединяется к марафону "Зеленая энергия".

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов на специальной сессии в Нахчыване в рамках Бакинской энергетической недели.

”В Нахчыване также разрабатывается концепция развития "зеленой энергетической зоны". В настоящее время здесь действуют 12 электростанций с установленной мощностью 252 МВт, 10 из которых вырабатывают электроэнергию из возобновляемых источников энергии. Треть потребностей автономной республики в электроэнергии удовлетворяется за счет возобновляемых источников энергии. Однако есть возможность значительно увеличить этот показатель, и с этой целью география нашего сотрудничества с иностранными инвесторами включает Нахчыван. Создание около 1500 МВт производственных мощностей по ветровой и солнечной энергии в автономной республике за счет иностранных инвестиций, из них экспорт не менее 1000 МВт в Турцию и Европу является нашей стратегической целью, и мы уже начали работу над этим",- отметил он.

"Сегодня здесь Министерство энергетики и Государственная нефтяная компания (SOCAR) подпишут ряд документов о сотрудничестве. Из 900 МВт, предусмотренных по проектам солнечной и ветровой энергии с компаниями TotalEnergies и Nobel Energy, 650 МВт планируется создать в Нахчыване. Строительство солнечной электростанции мощностью 400 МВт и экспорт электроэнергии в Турцию будет осуществляться в сотрудничестве с компанией Nobel Energy. А компания TotalEnergies планирует провести оценку и реализацию проектов солнечной электростанции мощностью 250 МВт, а также систем хранения энергии", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Naxçıvan “yaşıl enerji” marafonuna qoşulur"

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