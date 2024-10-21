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Путин и Эрдоган обсудят проект создания газового хаба в Турции

Путин и Эрдоган обсудят проект создания газового хаба в Турции Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Казани 23 октября обсудят проект создания газового хаба в этой стране.
Энергетика
21 октября 2024 г. 20:53
Путин и Эрдоган обсудят проект создания газового хаба в Турции

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече 23 октября на полях саммита БРИКС обсудят возможность создания газового хаба.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.

"Эффективное взаимодействие налажено с турецкими партнерами в газовой сфере. Стабильно функционируют трубопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток" по дну Черного моря. В рамках встречи в Казани главы государств затронут также проект создания международного газового хаба на территории Турции", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что многоплановое сотрудничество России и Турции динамично развивается по всем основным направлениям, носит партнерский и взаимовыгодный характер.

"На переговорах будут обсуждаться перспективы развития торгово-экономических связей, объем которых в 2023 году составил $55,4 млрд. В 2023 году отмечена их отрицательная динамика (сокращение на 11,2%), в нынешнем наблюдается рост (по итогам января - августа - на 6,2%)", - пояснили в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке Putin və Ərdoğan Türkiyədə qaz qovşağının yaradılması layihəsini müzakirə edəcək

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