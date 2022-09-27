Прошла встреча с членами семей погибших в Отечественной войне сотрудников SOCAR

Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф провел встречу с работающими в компании ветеранами Отечественной войны и членами семей сотрудников, погибших в Отечественной войне.
Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.
Р.Наджаф сказал на встрече, что под мудрым и решительным руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Ильхама Алиева, благодаря мощи нашей доблестной армии и солидарности народа наши земли были освобождены от вражеской оккупации.
Он заявил, что по указанию и под личным контролем главы государства члены семей шехидов и ветеранов войны окружены большим вниманием и заботой.
Встреча началась с минуты молчания в память о шехидах Отечественной войны, погибших во имя восстановления территориальной целостности нашей страны.