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Прошла встреча с членами семей погибших в Отечественной войне сотрудников SOCAR

Прошла встреча с членами семей погибших в Отечественной войне сотрудников SOCAR Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф провел встречу с ветеранами Отечественной войны, работающими в компании, и членами семей сотрудников, погибших в Отечественной войне.
Энергетика
27 сентября 2022 г. 18:21
Прошла встреча с членами семей погибших в Отечественной войне сотрудников SOCAR

Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф провел встречу с работающими в компании ветеранами Отечественной войны и членами семей сотрудников, погибших в Отечественной войне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Р.Наджаф сказал на встрече, что под мудрым и решительным руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Ильхама Алиева, благодаря мощи нашей доблестной армии и солидарности народа наши земли были освобождены от вражеской оккупации.

Он заявил, что по указанию и под личным контролем главы государства члены семей шехидов и ветеранов войны окружены большим вниманием и заботой.

Встреча началась с минуты молчания в память о шехидах Отечественной войны, погибших во имя восстановления территориальной целостности нашей страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR-da çalışan qazilər və şəhid olmuş əməkdaşların ailə üzvləri ilə görüş keçirilib

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