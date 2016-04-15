​Промышленное производство в Азербайджане в первом квартале сократилось на 0,6%

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март текущего года в Азербайджане промышленными предприятиями и физическими лицами произведено промышленной продукции на 7,0 млрд. манатов, что на 0,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Госкомитета статистики за первый квартал 2016 года.

Причиной спада стало сокращение производства сырой нефти на 1,5%, газа - 7,9%, электроэнергии - 6,7%, а также ряда продуктов перерабатывающей промышленности.

Объем производства продукции в горнорудной сфере сократился на 1,2%, в ненефтяном секторе вырос на 5,1%, в нефтяном сократился на 1,3%.

Большая часть произведенной продукции направлена потребителям, в амбарах промышленных предприятий на 1 апреля 2016 года с учетом запасов предыдущих периодов имеется готовая продукция на сумму 336,2 млн. манатов.