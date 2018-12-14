Промышленное производство в Азербайджане увеличилось на 1,4% в этом году

Баку.14 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре этого года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 44 млрд манатов, что на 1,4% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 9,1%, в нефтяном секторе – на 0,3%.

Согласно статданным, 73,4% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 21,9% - перерабатывающем секторе, 4% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,7% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча нефти в секторе горнорудной промышленности увеличилась на 0,2%, товарного газа – на 4,9%.

В перерабатывающей отрасли производство автомобилей, прицепов и полуприцепов возросло в 29,1 раза, полиграфической продукции – в 2,3 раза, табачных изделий - в 2,2 раза, электрического оборудования – в 2,1 раза, мебели – в 2,1 раза, изделий текстильной промышленности – 42,4%, кожи и изделий из кожи, обуви – 28,3%, строительных материалов – 28,2%, изделий металлургической промышленности – 16,3%, дерева и изделий из дерева 13,1%, напитков – 8,3%, резины и пластиковых изделий – 6,2%, бумаги и картона – 3,8%.

В то же время производство продукции химической промышленности сократилось на 1,5%, компьютеров, электронных и оптических товаров – 9,7%, установки и ремонта машин и оборудования – 10,8%, фармацевтической продукции – 17,1%, машин и оборудования – 24,4%, готовых металлургических изделий – 24,9%, иных транспортных средств – 66,7%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается рост на 6,9%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 3,6%.