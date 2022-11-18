Прокуратура Швеции обнаружила на "Северных потоках" остатки взрывчатки

Взрывы на "Северных потоках" произошли из-за диверсии. Рядом с трубопроводом обнаружены остатки взрывчатого вещества.

Взрывы на "Северных потоках" произошли из-за диверсии. Рядом с трубопроводом обнаружены остатки взрывчатого вещества.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила Служба безопасности Швеции.

Отметим, что взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных трубопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2".

Власти Дании и Швеции сообщали, что утечки на "Северных потоках" произошли из-за двух взрывов мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.