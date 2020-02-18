​Производство тепловой энергии в Азербайджане возросло на 2%

В январе в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане выработано продукции и оказано услуг в объеме 195,4 млн манатов, что на 6,4% больше аналогичного показателя прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов увеличилось на 1% - до 23,9 млн манатов.

За указанный период общее производство электроэнергии в стране составило 2 185,1 млн кВт/часов, что на 0,4% ниже прошлогоднего показателя.

Производство на гидроэлектростанциях сократилось на 34,9% - до 63,9 млн кВт/часов, на тепловых электростанциях увеличилось на 2% - до 2 046,9 млн кВт/часов.

В январе выработано 7,2 млн кВт/часов ветровой энергии, что на 36,8% меньше показателя за январь 2019 года.

За этот период выработка солнечной энергии в стране сократилась на 8,3% и составила 2,2 млн кВт/час.