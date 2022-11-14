Прогноз ОПЕК по добыче нефти в США практически не изменился на 2022 год

ОПЕК практически не изменила прогноз по добыче нефти в США в 2022 году.

ОПЕК практически не изменила прогноз по добыче нефти в США в 2022 году.

Как передает Report cо ссылкой на ноябрьский доклад организации, прогнозируется рост на 0,53 млн баррелей в сутки, до 11,78 млн баррелей в сутки.

В 2023 году показатель может вырасти до 12,59 млн баррелей в сутки.

ОПЕК отмечает, что текущий прогноз учитывает текущие темпы инфляции, продолжающиеся проблемы с цепочкой поставок и сложности в части обслуживания нефтяных месторождений.

Отметим, что добыча нефти в США в 2021 году в среднем составила 11,25 млн баррелей в сутки.