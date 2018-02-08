Проект "Турецкий поток" подорожал

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Строительство газопровода "Турецкий поток" обойдется в 7 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, об этом сказал на встрече с инвесторами в Лондоне зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов.

"Предварительно мы говорили, что стоимость проекта составит порядка 6 млрд долларов, сейчас мы оцениваем где-то порядка 7 млрд", - отметил он.

Круглов также не исключил возможности проектного финансирования: "Но, исходя из существующей реальности, скорее всего "Турецкий поток" будет финансироваться из бюджета "Газпрома" и в дальнейшем будет рефинансирован в виде выпуска проектных облигаций".