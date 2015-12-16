​Проект Star объявлен лучшим проектом года

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Всемирно известный журнал Hydrocarbon Processing объявил проект Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по строительству нефтеперерабатывающего завода Star лучшим проектом года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в опубликованной в журнале статье говорится, что лучшие проекты ежегодно выбираются на основе опроса читателей.

На сегодняшний день на пяти континентах мира реализуются важные нефтеперерабатывающие и нефтехимические проекты. Предприятия с общей проектной стоимостью более 44 млрд. долларов способны перерабатывать свыше 1,5 млн. баррелей сырья в сутки.

Читатели журнала Hydrocarbon Processing в течение двух месяцев выбирали лучший проект 2015 года в сфере нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. По итогам голосования проекты нефтеперерабатывающего завода Star в Турции и битумного нефтеперерабатывающего завода North West Redwater Partnership’s Sturgeon в Канаде стали победителями в номинации "Лучший проект года".

Отмечается, что проект НПЗ Star реализуется на турецком полуострове Петким в соответствии с концепцией Value-Site 2023.

Проект Star будет способствовать организации первого нефтехимического промышленного парка Турции. Основной целью проекта с мощностью 10 млн. тонн в год является обеспечение сырьем нефтехимического комплекса Petkim. Это сыграет роль в снижении зависимости Турции от экспорта сырья, а также обеспечении внутреннего рынка топливом стандарта Евро-5. Завод будет способен перерабатывать нефть различных сортов, в том числе, Urals, Azeri Light и Kerkuk.

Проект Star удостоен ряда других наград, в том числе, в номинациях "Лучшее финансирование года" Global Financial Conference, "Контракт года в финансировании нефтеперерабатывающего завода" журнала Project Finance International.

Строительство завода Star планируется завершить в первом квартале 2018 года. После введения в эксплуатацию это первое нефтеперерабатывающее предприятие, построенное в Турции после 1984 года, станет важным звеном в цепи энергетика-логистика-дистрибуция.