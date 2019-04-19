Принято инвестиционное решение по новой платформе АЧГ

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Итоговое инвестиционное решение принято по платформе "Центрально-Восточный Азери", которую планируется построить на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, сегодня руководящий комитет по разработке АЧГ утвердил проект новой платформы, являющийся следующим этапом разработки месторождения.

Проект стоимостью 6 млрд долларов включает строительство новой морской платформы и установки, которые обеспечат ежесуточную добычу нефти в объеме 100 тыс. баррелей. За весь период эксплуатации платформы планируется добыть 300 млн баррелей нефти. Первая добыча ожидается в 2023 году.

Напомним, "Центрально-Восточный Азери" является очередным этапом разработки контрактной площади АЧГ. Целью проекта является достижение пиковой добычи до 100 тыс. баррелей нефти и 350 тыс. стандартных кубфутов газа в сутки за счет бурения дополнительных скважин и установки дополнительных морских сооружений. Проект будет состоять из добывающей и буровой платформ с жилым блоком между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери" и соответствующей подводной инфраструктурой на глубине 137 метров.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку.

14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). Соглашение 31 октября было ратифицировано в Милли Меджлисе. Новое соглашение предусматривает разработку месторождения до 2050 года.

После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPАО - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.