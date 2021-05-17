Прибыль Азербайджана от экспорта полипропилена возросла на 40%

В январе-апреле Азербайджан, по данным таможенных деклараций, экспортировал 30 758 тонн полипропилена первичной формы.

В январе-апреле Азербайджан, по данным таможенных деклараций, экспортировал 30 758 тонн полипропилена первичной формы.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, стоимость полипропилена в этом объеме составила 37,1 млн долларов США.

По данным, это на 10,599 млн долларов США (40,06 %) больше и на 936,9 тонны (2,96 %) меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За прошедший период доля полипропилена в экспорте ненефтяного сектора составила 5,32%, в общем экспорте – 0,58%.

Отметим, что проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября.