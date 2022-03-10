Президенты Азербайджана и Турции обсудили возможности увеличения поставок газа в Европу

10 марта в Анкаре состоялась встреча между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

10 марта в Анкаре состоялась встреча между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Report, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил главу нашего государства во Дворце Чанкая.

На встрече было затронуто сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в энергетической сфере, в этом контексте отмечено успешное функционирование Южного газового коридора, обсуждены возможности увеличения поставок через этот коридор газа в братскую страну и через территорию Турции – в Европу, также говорилось о прокладке газопровода Ыгдыр-Нахчыван, в связи с чем предусмотрены инвестиции в государственном бюджете Азербайджана.