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Президенты Азербайджана и Турции обсудили возможности увеличения поставок газа в Европу

Президенты Азербайджана и Турции обсудили возможности увеличения поставок газа в Европу 10 марта в Анкаре состоялась встреча между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Энергетика
10 марта 2022 г. 20:05
Президенты Азербайджана и Турции обсудили возможности увеличения поставок газа в Европу

10 марта в Анкаре состоялась встреча между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Report, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил главу нашего государства во Дворце Чанкая.

На встрече было затронуто сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в энергетической сфере, в этом контексте отмечено успешное функционирование Южного газового коридора, обсуждены возможности увеличения поставок через этот коридор газа в братскую страну и через территорию Турции – в Европу, также говорилось о прокладке газопровода Ыгдыр-Нахчыван, в связи с чем предусмотрены инвестиции в государственном бюджете Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish presidents discuss possibility of increasing gas supplies to Europe
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə liderləri Avropaya qaz təchizatının artırılması imkanlarını müzakirə edib

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