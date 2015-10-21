Президент Венесуэлы предложил провести саммит для обсуждения вопроса контроля над ценами на нефть

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Послание странам-производителям нефти с призывом как можно скорее провести саммит для обсуждения мер по контролю за ценами на "черное золото" на мировом рынке направил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как отметил венесуэльский лидер, в будущей встрече на высшем уровне предлагается принять участие как членам Организации стран-производителей нефти (ОПЕК), так и лидерам государств, не входящих в состав этого нефтяного картеля.

"Я направил послание главам государств и правительств... с призывом провести встречу и обсудить стратегию для нового мирового нефтяного рынка", - отметил Мадуро. Он подчеркнул, что эту инициативу Венесуэлы поддерживают "разные страны из состава ОПЕК и независимые производители нефти".

Президент Венесуэлы указал на необходимость положить конец деятельности "спекулянтов, которые устанавливают цены на нефть". "Я выступаю за то, чтобы отныне правительства стран-производителей "черного золота" регулировали и контролировали рынок, а также ценообразование на углеводородное сырье", - подчеркнул Мадуро.

В случае удовлетворения инициативы о проведении саммита Венесуэла намерена также выступить с предложением "сформировать технический координационный комитет, члены которого в последующие годы будут рассматривать все вопросы, касающиеся производства нефти, а также ситуацию на рынке и с ценами на углеводородное сырье".