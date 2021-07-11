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Президент Туркменистана реорганизовал управление транспортно-коммуникационным комплексом страны

Президент Туркменистана реорганизовал управление транспортно-коммуникационным комплексом страны Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов реорганизовал управление транспортно-коммуникационным комплексом страны
Энергетика
11 июля 2021 г. 15:37
Президент Туркменистана реорганизовал управление транспортно-коммуникационным комплексом страны
Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов реорганизовал управление транспортно-коммуникационным комплексом страны.

Как передает Report, соответствующие решения были приняты главой государства на расширенном заседании правительства по подведению итогов за 6 месяцев 2021 года.

Так, президент Туркменистана подписал постановление, упразднив должность заместителя председателя Кабинета министров по транспортному и коммуникационному комплексу. Глава государства принял указ о создании Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров страны. Согласно документу, в ведение новой структуры переданы агентства "Туркменские железные дороги", "Туркменсвязь", "Туркменавтотранспорт", "Туркменские авиалинии" и "Туркменские морские и речные пути".

Указом президента Туркменистана генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров назначен Мамметхан Чакыев.

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